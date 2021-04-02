У России нет шансов на первое место? Не торопитесь. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о ее старте и перспективах в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России традиционно подарила болельщикам всю гамму чувств мартовскими матчами. Странный из-за пандемии календарь отборочного цикла ЧМ-2022 — следующие встречи пройдут только осенью — делает разговоры о перспективах команды несвоевременными, прошедшие три игры сейчас расценивают скорее как часть подготовки к Евро-2020. Но если скепсис таков, что первое место в нашей группе большинством голосов отдают Хорватии — Дмитрий Аленичев в своей колонке в «СЭ» это мнение выразил четко, — давайте попробуем посмотреть на ситуацию с разных углов зрения.

Сенсация ли поражение России в Словакии?

Нет.

Лига наций, в которой команде противостояла соперники, сопоставимые по классу с теми, кто попался в отборочной группе чемпионата мира, снова показала: Россия может на своем уровне как выиграть, так и проиграть в любой встрече с прямым конкурентом. Для победы необходим понятный набор факторов, в первую очередь физическая готовность и кураж. К поражению способно привести их отсутствие в текущий момент. У сборной нет класса, чтобы брать матч за матчем без долгого подготовительного сбора.

Никто почему-то не вспомнил, что Словакия при жеребьевке находилась во 2-й корзине, Россия — в 3-й, Словения — в 4-й. Рейтинг условный, но если держать его в голове, мы сыграли «по статусу» — взяли три очка у тех, кто был ниже нас при «посеве», отдали их тем, кто располагался выше. Правда, хорваты, «сеянные» первыми, уступили команде из 4-й корзины. Словакия потеряла очки против сборных из 5-й и 6-й.

Конечно, сейчас все запуталось в европейском футболе, столько сюрпризов, как этой весной, не случалось никогда. Тем не менее если смотреть на ситуацию с точки зрения рейтинга, результат пока «планочный» — не ниже и не выше возможностей.

Но рейтинг, как мы видим, сейчас вещь условная. Фразой «все научились играть в футбол» такое количество сенсаций не объяснить. Год странный, как и прошлый: ментально, функционально практически все сборные другие. И наверняка Евро-2020 войдет в историю как самый щедрый на неожиданности. Там давление будет выше, чем в весенних отборочных матчах, — что на фаворитов, что на всех остальных. Что даст не только шансы тем, кто раньше пребывал во втором или даже третьем эшелоне, но и способно повлиять на продолжение борьбы за выход на ЧМ.

Замечено, что большие сборные, особенно возрастные, после крупных турниров следующий отборочный цикл начинают невнятно. Раньше это накладывалось на долгий временной отрезок, сейчас — на три осенних месяца. Для России здесь может быть дополнительное преимущество — в сентябрьской домашней игре с Хорватией. Мало того что матч пройдет в лучшие для нас сроки, у сборной может найтись еще один козырь, которого нет сейчас.

Хорватия — более классная команда на дистанции. Но если у футболистов РПЛ генетически существует страх перед Бельгией, Францией или Испанией, то перед хорватами он отсутствует напрочь. За исключением одной встречи в 2015-м, остальные закончились вничью. И ЧМ-2018 показал: Модричу и К° реально противостоять на равных, особенно на своем поле и после долгого периода подготовки.

Сборная возобновит отбор к Кубку мира практически сразу после Евро. То есть Черчесов продолжит квалификацию с коллективом, который пройдет с ним подготовку, финальный турнир ЧЕ, выучит требования и не успеет их забыть — 1 сентября здесь чуть ли не идеальная дата.

По сути, этот матч и станет игрой за первое место в группе. Потому что дальше расписание проще: Словакию мы теперь примем дома, и больше не будет микроцикла с перелетами в две страны за одну неделю. А хорватам, кстати, подобное предстоит, и именно в сентябре, когда следом за нами они на третий день будут выступать в Словакии.

Поэтому говорить, что шансов на 1-е место в группе нет, преждевременно. Календарь и наше положение в таблице — неплохие. И то, что заканчиваем цикл в Загребе, не так страшно. В ноябре сборные проведут по два матча, а не по три. И собраться на решающую выездную игру — если судьба путевки в Катар будет зависеть только от нее — команда обязана.

Здесь уже придется говорить о психологии. В марте сборная показала, что научилась менять схему и структуру своего футбола по ходу встречи, теперь осталось самое сложное — убрать мандраж. Временами команда играет назад, о чем ее не просят, — чистая психология. Дзюба, Головин, Джикия, Фернадес — те, кто ведут себя как лидеры, как бойцы, поэтому их место в составе непререкаемо. Против Хорватии, особенно в гостях, потребуется, чтобы так выглядели все.

Поможет ли здесь конкуренция? И обострится ли она после фиаско молодежной сборной, когда ребята вернулись из Венгрии с другой самооценкой?

«Зенит» во время паузы не только сыграл со своей второй командой, но проводил с «двойкой» совместные тренировки с двусторонками. С появлением Андрея Аршавина в структуре клуба подобное взаимодействие стало нормой. Легенда сборной была частью той молодежки, которая в свое время не сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы, но сразу же дала первой команде большую группу исполнителей. Как понимаю, Аршавин пытается сейчас в «Зените» сделать так, чтобы молодежь могла понять свой уровень на фоне людей из основы.

На мартовском сборе, как и осенью, у Черчесова такой возможности не было. После окончания сезона она появится — теоретически. Интересно посмотреть и понять возможности молодежи не только в тренировочном процессе, но и в таком матче. Играла же сборная с «Динамо» — тоже не самый обычный спарринг.

В конце мае — начале июня сборную ждут две товарищеские встречи. Затем Евро — и сразу же продолжение отборочного цикла.

Непростой год. Необычный.

Сюрпризы будут. Вопрос только — какие?