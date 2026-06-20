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Сегодня, 02:59

Марокко обыграл Шотландию, единственный гол забили на 2-й минуте

Евгений Козинов
Корреспондент
Исмаэль Сайбари забивает гол.
Фото Reuters

Сборная Марокко выиграла у Шотландии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо.

Единственный гол забил полузащитник Исмаэль Сайбари с передачи Браима Диаса на 2-й минуте встречи.

Марокканцы набрали 4 очка и занимают первое место в группе С. Шотландцы с тремя очками идут на второй строчке. В другом матче тура в группе С Бразилия встретится с Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Шотландия
0:1
Марокко
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