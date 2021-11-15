«В такую погоду Дзюба бы пригодился России». Соцсети о провале сборной в Хорватии

Что пишут после поражения в Сплите.

Сборная России не удержала ничью в ключевом матче года и теперь будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Все решил автогол Федора Кудряшова, чей Instagram моментально атаковали болельщики. К последнему посту защитника перед игрой с Хорватией со словами «полная концентрация» пришли сотни комментаторов.

Федор через пару часов после матча закрыл комментарии к своему аккаунту. Читать и отвечать на хейт Кудряшов не стал.

Комментарии в аккаунте футболиста.

Супруга футболиста Анастасия поддержала мужа словами: «Ты самый лучший».

Поддержка от супруги.

Также она выложила несколько скриншотов с перепиской с болельщиками: кто-то поддерживал Кудряшова, кто-то ругался и требовал вернуть проигранные на ставках деньги.

Переписка с болельщиками.

Жена Валерия Карпина Дарья тоже не осталась в стороне и поддержала тренера сборной России.

Пост Дарьи Карпиной.

Коуча сборной России поддержал экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов.

Пост Владислава Радимова.

Лаконичный твит о результате от комментатора матча Дениса Казанского.

Грустно. — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 14, 2021

И тезис о ходе и итоге игры от экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

В общем классика. Вышли отбиваться и не отбились. — Илья Геркус (@ilgerkus) November 14, 2021

Боль экс-футболиста и эксперта Эдуарда Мора.

Больно... сейчас очень больно и обидно...

Наша Сборная заслужила ничью в этом матче, но несчастный случай...

Но никто не сможет упрекнуть наших футболистов и тренеров — Эдуард Мор (@eduardmor18) November 14, 2021

Экс-комментатор, который теперь работает в «Пафосе», Михаил Моссаковский поддержал Кудряшова и надеется на лучшее в стыковых матчах.

Кудряшову — поддержка. Ему сейчас тяжелее всех.

Русскому футболу — расти и развиваться. Страдать на поле, вымучивая ничью — тоже метод. Но очень хочется увидеть, как наши играют в футбол.

Надеюсь, увижу это уже весной в стыковых матчах. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 14, 2021

А репортер Тимур Журавель показал, какие футболки заготовили хорваты на случай выхода на ЧМ-2022.

похоже, они сделали эти футболки ещё до старта отбора. но обстоятельства, по которым они их надели... pic.twitter.com/TJxJNSw5Fr — Тимур Журавель (@TimZhur) November 14, 2021

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что вчера сборной не хватило Дзюбы.

Знаю, что набегут сейчас хейтеры. Да мне ненравится как человек Артём. Но на СЕГОДНЯ это наш лучший нападающий. Он и принять может и забить может. В такую погоду, ценнее игрока было не найти. Но!!! Гордость, она такая. И не важно, что на кону выход на ЧМ. Тьфу... — Орещук Роман ? (@papanin02) November 14, 2021

Покажите мне в чемпионате, хоть одного нападающего, кто играет лучше чем Артём корпусом? И кто мяч может принять и спрятать от защитника? Я сам был не подвижным нападающим и понимаю что пишу. Вот именно сегодня в такую погоду, он бы точно пригодился бы. ИМХО — Орещук Роман ? (@papanin02) November 14, 2021

Мудрость от футбольного менеджера Тимура Лепсая.

Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор. Старик Уинстон. — Timur Lepsaya (@lepsaya_t) November 14, 2021

Самые показательные эмоции из Хорватии после матча — слезы Златко Далича, который второй раз подряд выводит сборную на чемпионат мира.

Радость капитана хорватов Луки Модрича, который признается в любви футболу и своей стране.

SEE YOU ALL IN QATAR! I love football and I love my country. ??? #WorldCup pic.twitter.com/Db7WH3QuMm — Luka Modri? (@lukamodric10) November 14, 2021

Ну и победная раздевалка Хорватии от Матео Ковачича.

Qualification for Qatar 2022! ??



Proud of this group! We will give our all for you at the @FIFAWorldCup next year ?? pic.twitter.com/l1ZgQ14hr1 — Mateo Kovacic (@mateokovacic8) November 14, 2021

Местная пресса тоже празднует: издание Gol поблагодарило российского защитника за автогол: «Спасибо, господин Кудряшов!»