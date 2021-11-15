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«В такую погоду Дзюба бы пригодился России». Соцсети о провале сборной в Хорватии

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 11:15
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Встреча проходила при сильном дожде. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
14 ноября. Сплит. Хорватия — Россия — 1:0. Встреча проходила при сильном дожде. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Что пишут после поражения в Сплите.

Сборная России не удержала ничью в ключевом матче года и теперь будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Все решил автогол Федора Кудряшова, чей Instagram моментально атаковали болельщики. К последнему посту защитника перед игрой с Хорватией со словами «полная концентрация» пришли сотни комментаторов.

Федор через пару часов после матча закрыл комментарии к своему аккаунту. Читать и отвечать на хейт Кудряшов не стал.

Комментарии в аккаунте футболиста.
Комментарии в аккаунте футболиста.

Супруга футболиста Анастасия поддержала мужа словами: «Ты самый лучший».

Поддержка от супруги.
Поддержка от супруги.

Также она выложила несколько скриншотов с перепиской с болельщиками: кто-то поддерживал Кудряшова, кто-то ругался и требовал вернуть проигранные на ставках деньги.

Переписка с болельщиками.
Переписка с болельщиками.

Жена Валерия Карпина Дарья тоже не осталась в стороне и поддержала тренера сборной России.

Пост Дарьи Карпиной.
Пост Дарьи Карпиной.

Коуча сборной России поддержал экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов.

Пост Владислава Радимова.
Пост Владислава Радимова.

Лаконичный твит о результате от комментатора матча Дениса Казанского.

И тезис о ходе и итоге игры от экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

Боль экс-футболиста и эксперта Эдуарда Мора.

Экс-комментатор, который теперь работает в «Пафосе», Михаил Моссаковский поддержал Кудряшова и надеется на лучшее в стыковых матчах.

А репортер Тимур Журавель показал, какие футболки заготовили хорваты на случай выхода на ЧМ-2022.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что вчера сборной не хватило Дзюбы.

Мудрость от футбольного менеджера Тимура Лепсая.

Самые показательные эмоции из Хорватии после матча — слезы Златко Далича, который второй раз подряд выводит сборную на чемпионат мира.

Радость капитана хорватов Луки Модрича, который признается в любви футболу и своей стране.

Ну и победная раздевалка Хорватии от Матео Ковачича.

Местная пресса тоже празднует: издание Gol поблагодарило российского защитника за автогол: «Спасибо, господин Кудряшов!»

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