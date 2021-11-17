«Пришло время вернуться в Манчестер». Роналду опубликовал фотографию с Родригес
Роналду сообщил о возвращении в расположение «МЮ»
12:07
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram сообщил, что возвращается в команду из расположения сборной. Португалец опубликовал фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес из самолета.
Сборная Португалии заняла второе место в группе, попав в стыки.
«Неважно, как далеко мы уезжаем, дома мы себя чувствуем только в Португалии. Невероятный климат, чудесная еда, любовь португальцев. Я всегда рад вернуться домой. Пришло время вернуться в Манчестер и сосредоточиться на других целях. В скором времени мы вернемся. Увидимся, Португалия», — написал Роналду.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю