«Пришло время вернуться в Манчестер». Роналду опубликовал фотографию с Родригес

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram сообщил, что возвращается в команду из расположения сборной. Португалец опубликовал фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес из самолета.

Сборная Португалии заняла второе место в группе, попав в стыки.

«Неважно, как далеко мы уезжаем, дома мы себя чувствуем только в Португалии. Невероятный климат, чудесная еда, любовь португальцев. Я всегда рад вернуться домой. Пришло время вернуться в Манчестер и сосредоточиться на других целях. В скором времени мы вернемся. Увидимся, Португалия», — написал Роналду.