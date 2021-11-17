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«Пришло время вернуться в Манчестер». Роналду опубликовал фотографию с Родригес

Роналду сообщил о возвращении в расположение «МЮ»
12:07
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram сообщил, что возвращается в команду из расположения сборной. Португалец опубликовал фотографию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес из самолета.

Сборная Португалии заняла второе место в группе, попав в стыки.

«Неважно, как далеко мы уезжаем, дома мы себя чувствуем только в Португалии. Невероятный климат, чудесная еда, любовь португальцев. Я всегда рад вернуться домой. Пришло время вернуться в Манчестер и сосредоточиться на других целях. В скором времени мы вернемся. Увидимся, Португалия», — написал Роналду.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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