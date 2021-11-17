Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России на попадание на Чемпионат мира по футболу через стыковые матчи.

«Все команды непростые, все будут биться. На мой взгляд, поляки будут самым непростым соперником для нас. В любом случае будет тяжело со всеми командами, даже с Северной Македонией, поскольку все-таки они попали в эти стыковые матчи. Верю, надеюсь, что сборная России поедет на чемпионат мира. Дай бог, удача повернется к нам лицом», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборная России проиграла последний матч групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 сборной Хорватии в гостях (0:1) и лишилась прямой путевки на Чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

В первом туре стыковых матчей возможными соперниками сборной России станут Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.