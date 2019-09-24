Отборочный матч ЧМ-2022 между КНДР и Кореей пройдет в Пхеньяне

Матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между их сборной КНДР и Южной Кореи состоится в Пхеньяне. Встреча, которая состоится 15 октября, станет первой в истории этих сборных, проведенной на территории КНДР, сообщает Yonhap.

В рамках отборочной группы H на ЧМ-2022 сборная КНДР провела два матча, набрав 6 очков. Южнокорейцы сыграли одну встречу против Туркменистана и также добились победы. Еще в группе играют сборные Ливана и Шри-Ланки.