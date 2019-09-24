Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Отборочный матч ЧМ-2022 между КНДР и Кореей пройдет в Пхеньяне

15:47
Теги:

Матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между их сборной КНДР и Южной Кореи состоится в Пхеньяне. Встреча, которая состоится 15 октября, станет первой в истории этих сборных, проведенной на территории КНДР, сообщает Yonhap.

В рамках отборочной группы H на ЧМ-2022 сборная КНДР провела два матча, набрав 6 очков. Южнокорейцы сыграли одну встречу против Туркменистана и также добились победы. Еще в группе играют сборные Ливана и Шри-Ланки.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир