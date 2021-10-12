Александр Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным после победы над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Национальная команда гарантировала себе второе место в группе и путевку в стыковой турнир.

— Следующая игра у нас со сборной Кипра. Давайте пока думать об этой игре, а потом уже сосредоточимся на Хорватии, — подчеркнул Дюков. — Сегодня у нас все молодцы. Джикия забил через себя, это вообще было что-то из пляжного футбола! Не могу вспомнить вообще голы через себя от нашей сборной. Видимо, Георгий смотрел матчи ЧМ по пляжному футболу в Москве.

Полностью ли устроила игра? Наверное, нет. Если бы полностью устроила, нам не пришлось бы нервничать до последних минут. Не сказал бы, что это самый яркий матч при моем президентстве в эмоциональном плане, были и другие яркие игры сборной. Сейчас на эмоциях сложно вспомнить, нужно копаться в памяти.

Получит ли команда премиальные за стыки? Нет. Команда получает премиальные только в том случае, если выходит на чемпионат мира.

— Получается, что Карпин автоматически себе продлил контракт? Ведь мы будем играть в стыках.

— Ну да. Если мы будем играть в стыках, то да. Давайте думать об игре с Кипром.