Джикия — о голе в ворота Словении: «Задача была простая — попасть по мячу. И желательно по воротам»
12 октября, 00:11
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о своем эффектном голе в ворота Словении, который стал победным в этом матче (2:1).
«Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая — попасть по мячу. И желательно по воротам.
Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.
Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все — молодцы.
Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь, он скоро вернется», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры
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