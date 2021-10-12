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Джикия — о голе в ворота Словении: «Задача была простая — попасть по мячу. И желательно по воротам»

12 октября, 00:11
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Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о своем эффектном голе в ворота Словении, который стал победным в этом матче (2:1).

«Конечно, к такому мячу не готовился. Моя задача была простая — попасть по мячу. И желательно по воротам.

Мы были готовы к такой игре. Что будет очень тяжелая игра. В игровом эпизоде мне досталось, но ничего страшного.

Понимали, что будет много навалов. Сопернику очень была нужна победа. Хочу всех ребят отметить. Бились, как львы. Все — молодцы.

Защитники забивают? Интересно, где нападающие? У Дивеева небольшая травма, надеюсь, он скоро вернется», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Словения — Россия

 

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Иван Шитик все материалы автора
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