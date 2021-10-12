Стали известны расклады, при которых Россия займет первое место в группе и поедет на чемпионат мира

После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

Команда И В Н П М О 1 Россия 8 6 1 1 13-5 19 2 Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 3 Словакия 8 2 4 2 9-9 10 4 Словения 8 3 1 4 9-9 9 5 Мальта 8 1 2 5 8-17 5 6 Кипр 8 1 2 5 3-13 5

Оставшиеся матчи

11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если:

— наберет хотя бы 4 очка в оставшихся матчах;

— обыграет Хорватию;

— сыграет вничью с Хорватией и не победит Кипр, а хорваты не победят Мальту;

— проиграет Хорватии и победит Кипр, а хорваты уступят Мальте.