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Стали известны расклады, при которых Россия займет первое место в группе и поедет на чемпионат мира

12 октября, 00:09
Сборная России вышла на первое место в группе. Фото Reuters
Сборная России вышла на первое место в группе. Фото Reuters
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После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Россия

8

6

1

1

13-5

19

2

Хорватия

8

5

2

1

13-3

17

3

Словакия

8

2

4

2

9-9

10

4

Словения

8

3

1

4

9-9

9

5

Мальта

8

1

2

5

8-17

5

6

Кипр

8

1

2

5

3-13

5

Оставшиеся матчи
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если:

— наберет хотя бы 4 очка в оставшихся матчах;

— обыграет Хорватию;

— сыграет вничью с Хорватией и не победит Кипр, а хорваты не победят Мальту;

— проиграет Хорватии и победит Кипр, а хорваты уступят Мальте.

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