Стали известны расклады, при которых Россия займет первое место в группе и поедет на чемпионат мира
После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так.
|
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Россия
|
8
|
6
|
1
|
1
|
13-5
|
19
|
2
|
Хорватия
|
8
|
5
|
2
|
1
|
13-3
|
17
|
3
|
Словакия
|
8
|
2
|
4
|
2
|
9-9
|
10
|
4
|
Словения
|
8
|
3
|
1
|
4
|
9-9
|
9
|
5
|
Мальта
|
8
|
1
|
2
|
5
|
8-17
|
5
|
6
|
Кипр
|
8
|
1
|
2
|
5
|
3-13
|
5
Оставшиеся матчи
11 ноября: Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.
14 ноября: Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если:
— наберет хотя бы 4 очка в оставшихся матчах;
— обыграет Хорватию;
— сыграет вничью с Хорватией и не победит Кипр, а хорваты не победят Мальту;
— проиграет Хорватии и победит Кипр, а хорваты уступят Мальте.
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