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Сегодня, 16:13

«Реал» сделает все возможное, чтобы подписать Холанна в 2024 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

«Реал» сделал подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна своей главной целью на 2024 год, сообщает AS.

По информации издания, мадридская команда планирует расстаться с форвардом команды Каримом Бензема после сезона-2023/24. В руководстве «сливочных» считают, что норвежец сможет полноценно заменить француза.

Также в команде не отказываются от идеи с подписанием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Перес хотел бы видеть в команде связку тройку нападения Мбаппе — Холанн — Винисиус.

Сообщается, что у норвежского форварда в контракте есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро, который активируется летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 170 миллионов евро.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
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 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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