Анчелотти провел 900-й матч в тренерской карьере в ведущих лигах Европы

Матч 29-го тура ла лиги между «Реалом» и «Осасуной» стал 900-м в ведущих европейских чемпионатах для главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

Эта игра завершилась победой «сливочных» со счетом 4:2. Всего 64-летний итальянский специалист одержал 541 победу, сыграл 202 раза вничью и потерпел 156 поражений, проведя 900 игр в качестве тренера в высших дивизионах национальных чемпионатов.

Анчелотти тренировал «Парму» на протяжении 68 матчей, затем «Ювентус» (84), «Милан» (283), «Челси» (76), «ПСЖ» (57), «Баварию» (40), «Наполи» (53), «Эвертон» (58) и «Реал» (180). При этом в качестве тренера он выиграл все пять топ-лиг Европы (АПЛ, лига 1, бундеслига, серия А и ла лига).

Впервые Анчелотти возглавил «Реал» в 2013 году, он проработал в клубе до мая 2015 года и ушел в отставку. В июле 2021-го итальянец вернулся в «Королевский клуб». После 29 туров чемпионата Испании «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице с 72 очками.