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Фабиньо попрощался с «Ливерпулем»: «Я покидаю свой дом и семью»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо трогательно попрощался с «Ливерпулем». Саудовский клуб подписал контракт с 29-летним бразильцем до лета 2026 года.

«Сегодня я покидаю свой дом. Я пять лет носил эту форму с величайшей честью и счастьем, которые только возможны. Меня очень тепло принимали с первого же дня в «Ливерпуле». Я почувствовал себя членом семьи. За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, я воплотил мечты в реальность.

Мне нравится, как болельщики поддерживают клуб. Это всегда производило на меня впечатление. Я могу без сомнений сказать себе: «Ты никогда не будешь один», особенно после того матча, который стал определяющим моментом в моей карьере в «Ливерпуле». Я говорю это с сердцем, полным радости: я люблю этот клуб. Спасибо вам, красные, за все, что мы пережили вместе. You will never walk alone», — написал хавбек в соцсетях.

Полузащитник выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. За это время он провел 219 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В составе «Ливерпуля» Фабиньо стал чемпионом Англии (2019/20), обладателем Кубка Англии (2021/22), обладателем Суперкубка страны (2022), победителем Лиги чемпионов (2018/19) и обладателем Суперкубка УЕФА (2019).

Фабио Энрике Таварес (Фабиньо)
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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