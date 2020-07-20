Жаль, не было серии пенальти. Как Югославия и СССР выдали самый эпичный матч в истории Олимпиады

Сегодня, 20 июля, исполнилось ровно 68 лет матчу 1/8 финала Олимпиады-1952 между Югославией и СССР. Игра состоялась в финском Тампере на стадионе «Ратина» и завершилась со счетом 5:5.

Югославы в начале второго тайма повели со счетом 4:0. Капитан советской сборной Всеволод Бобров отыграл один мяч, но скоро Югославия забила снова. К 75-й минуте счет был 5:1, однако голы Василия Трофимова, Александра Петрова и еще два мяча Боброва спасли Советы от поражения. Игра завершилась со счетом 5:5.

Дополнительное время и серия пенальти тогда еще не были предусмотрены, и через 2 дня состоялась переигровка. В ней Бобров открыл счет уже на шестой минуте, но Югославия смогла додавить уставшего соперника и победила 3:1.

После вылета с Олимпиады сборная СССР и базовый клуб — ЦДКА — были расформированы. Сборная не проводила матчей больше двух лет — до 8 сентября 1954 года.

Кстати, в товарищеской игре со Швецией (7:0), прошедшей в этот день, в воротах дебютировал будущий обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин.