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Врач сборной России по футболу работает волонтером в инфекционке. Вот как он выглядит

19:49
Эдуард Безуглов в эфире &quot;После футбола&quot;. Фото "Матч ТВ"
Эдуард Безуглов в эфире &quot;После футбола&quot;. Фото "Матч ТВ"
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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов работает волонтером в реанимации инфекционной клиники Москвы, где лечат заразившихся коронавирусом.

Он вышел в прямой эфир передачи «После футбола», где выразил надежду на возобновление прерванного из-за коронавируса сезона. Безуглов выглядел довольно уставшим и с немного покрасневшими глазами.

Безуглов стал врачом сборной России летом 2012 года. С марта 2020 года он также является вице-президентом ВФЛА.

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