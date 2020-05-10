Врач сборной России по футболу работает волонтером в инфекционке. Вот как он выглядит

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов работает волонтером в реанимации инфекционной клиники Москвы, где лечат заразившихся коронавирусом.

Он вышел в прямой эфир передачи «После футбола», где выразил надежду на возобновление прерванного из-за коронавируса сезона. Безуглов выглядел довольно уставшим и с немного покрасневшими глазами.

Безуглов стал врачом сборной России летом 2012 года. С марта 2020 года он также является вице-президентом ВФЛА.