В интернете опубликовано фото футболки сборной России на Евро-2020

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию футболки сборной России, в которой, как утверждает источник, она будет выступать на Евро-2020.

??? BREAKING — Exclusive: Russia Euro 2020 Home Kit Leaked: https://t.co/mykisifAWH — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 23, 2019

Изготовитель формы — компания Adidas. Футболка красного цвета с высоким белым воротником, широкими рукавами и сине-белыми манжетами, которые вместе с футболкой образуют цвета флага РФ. Также указан девиз формы российской команды — «Искусство встречает спорт». Указано, что форма будет представлена в 2019 году.

Россия досрочно обеспечила себе выход на Евро-2020. Финальный турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах на 12 стадионах.