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Трусова попросила у Дзюбы майку с автографом для брата

14:00
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Российская фигуристка Александра Трусова — о встрече с форвардом сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером Станиславом Черчесовым.

— В июне появились ваши фотографии из Новогорска с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой и ее главным тренером Станиславом Черчесовым. Следите за футболом?

—  Я не фанатка футбола, но решающие матчи смотрю. В Новогорске нас пригласили на открытую тренировку и, я, пользуясь случаем, попросила майку с автографом для брата. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Александры Трусовой читайте на сайте «СЭ».

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/ByUvT4Bol7u/

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