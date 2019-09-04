Трусова попросила у Дзюбы майку с автографом для брата

Российская фигуристка Александра Трусова — о встрече с форвардом сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером Станиславом Черчесовым.

— В июне появились ваши фотографии из Новогорска с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой и ее главным тренером Станиславом Черчесовым. Следите за футболом?

— Я не фанатка футбола, но решающие матчи смотрю. В Новогорске нас пригласили на открытую тренировку и, я, пользуясь случаем, попросила майку с автографом для брата. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Александры Трусовой читайте на сайте «СЭ».