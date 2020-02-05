ФИФА: «У нас нет новой информации по поводу России. Мы находимся в контакте с ВАДА»

В ответ на вопрос «СЭ», появилась ли новая информация, относящаяся к участию сборной России в чемпионате мира 2022 года, и появился ли запрет на выступление российской команды на этом турнире, в ФИФА нам ответили следующее:

Источник: Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022

— У нас нет новой информации, которая могла бы дополнить то заявление, которое мы сделали в декабре, сообщив, что ФИФА находится в контакте с ВАДА и АСОИФ (Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта), чтобы уточнить действие решения исполкома ВАДА в отношении футбола.

9 декабря Международная федерация футбола ответила на запрос «СЭ» по поводу решения ВАДА, которое отстранило российских спортсменов от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на ближайшие четыре года.

— Что означает решение ВАДА для российского футбола, будет ли сборная отстранена от участия в отборочном турнире ЧМ-2022 и любых других соревнованиях национальных команд, включая юношеские? - так звучал вопрос «СЭ».

— ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполкомом ВАДА. ФИФА находится в контакте с ВАДА и АСОИФ, чтобы уточнить действие решения в отношении футбола, — ответили тогда в ФИФА. (Александр Бобров)

РФС не получал уведомлений от ВАДА о статусе сборной на ЧМ-2022