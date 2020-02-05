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Допинг

Источник: Россия не сможет участвовать в ЧМ-2022

12:15
Сборная России. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России не сможет участвовать в ЧМ-2022 в Катаре, сообщает канал BeIn Sports в своем Twitter. Указано, что Россия получила уведомление о запрете на участие из-за допингового скандала от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Ранее в СМИ сообщалось, что сборная России сможет участвовать в отборочном турнире ЧМ-2022, а в случае выхода в финальную часть на турнире сможет играть под другим названием.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

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