Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России соболезнует близким Василия Ланового

00:41
Теги:

Сборная России по футболу в официальном Twitter выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой скончался в возрасте 87 лет. 2 января он был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

«Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера», — говорится в сообщении национальной команды.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир