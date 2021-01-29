Сборная России соболезнует близким Василия Ланового

Сборная России по футболу в официальном Twitter выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Лановой скончался в возрасте 87 лет. 2 января он был госпитализирован с коронавирусом. В ночь на 28 января его перевели в реанимацию из-за осложнений.

Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера. pic.twitter.com/DKE0wpVWWf — Сборная России (@TeamRussia) January 28, 2021

«Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера», — говорится в сообщении национальной команды.