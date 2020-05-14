Сборная России по футболу поддержала Абдулманапа Нурмагомедова
13:07
Сборная России по футболу поддержала семью Хабиба Нурмагомедова после появления информации о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.
В официальном Twitter-аккаунте национальной команды появилась публикация со словами поддержки в адрес Нурмагомедова-старшего.
— Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья! — говорится в публикации.
Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья!— Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020
Ранее стало известно, что 57-летний тренер вышел из комы, в которой находился после проведенной операции на сердце.
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