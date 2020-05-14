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Сборная России по футболу поддержала Абдулманапа Нурмагомедова

13:07
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.com
Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото Instagram.com
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Сборная России по футболу поддержала семью Хабиба Нурмагомедова после появления информации о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

В официальном Twitter-аккаунте национальной команды появилась публикация со словами поддержки в адрес Нурмагомедова-старшего.

— Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья! — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 57-летний тренер вышел из комы, в которой находился после проведенной операции на сердце.

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