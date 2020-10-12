Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча Лиги наций с Турцией (1:1).

— Это были совершенно два разных тайма. Первый — отличный, всё здорово, все получалось, смогли забить гол. Но там ещё хорошие моменты были, могли забить еще. А второй тайм не получился, он полностью противоположный, турки отобрали инициативу, создавали моменты и забили свой гол. Можно сказать, что нам повезло во втором тайме, — сказал Самедов «СЭ». — Со шведами была контрольная игра, попробовали что-то, в итоге никак не повлияла. А с турками — 3 тура, 7 очков, мы на первом месте.

Все хорошо, мы заработали очко. Возможно, исход был бы другой, если бы на поле вышли Джикия и Фернандес, потому что это основные футболисты сборной, ключевые игроки в обороне. Но это командная игра, травмы случаются, форс-мажоры случаются, такое произошло и со сборной России, надо было выходить из ситуации. Те ребята, которые сегодня играли, на мой взгляд, проявили себя хорошо. (Екатерина Звенигородская)