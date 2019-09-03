Полузащитник сборной Шотландии Мактоминэй заявил, что команда обязана побеждать Россию

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминэй заявил, что команда обязана побеждать сборную России в предстоящем отборочном матче Евро-2020. Игра состоится 6 сентября.

— Очень важно набирать очки и укреплять наши позиции. Мы обязаны побеждать сборную России. Поражение просто неприемлемо, — приводит слова хавбека BBC.

Все игроки должны понимать свою задачу и выполнять ее с первых минут. Результат зависит только от нас. Надеюсь, нам удастся добиться нашей цели.

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