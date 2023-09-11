Онопко рассказал о травме Пиняева в матче с Египтом

Тренер сборной России Виктор Онопко заявил, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев получил повреждение в матче против олимпийской сборной Египта (1:2).

18-летний полузащитник на седьмой минуте забил единственный гол сборной России в этой встрече, реализовав пенальти.

«Замена Пиняева связана с небольшим повреждением, он попросил замену и сказал, что не сможет продолжить встречу. Он получил сильный удар, но думаю, ничего серьезного не произошло — забили мышцу, был болевой шок, который не дал играть», — цитирует Онопко официальный сайт РФС.

Всего в активе Пиняева 2 гола в 4 матчах за сборную России.

Онопко руководил сборной России в матче с Египтом. Другая половина национальной команды под руководством Валерия Карпина 12 сентября сыграет со сборной Катара. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.