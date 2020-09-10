Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, что национальная команда испытывает дефицит центральных защитников.

— Согласны ли с тем, что у нас в принципе довольно серьезный дефицит центральных защитников, и твердый основной игрок на этой позиции один — Георгий Джикия?

— У нас есть пара травмированных — Беляев и Чистяков, которые последнее время привлекались в сборную. Если Роман (Нойштедтер, — Прим. И.Р.) найдет правильный клуб, это тоже станет для нас большим подспорьем. В молодежной сборной есть игроки, которые пока решают задачи на своем уровне. Будем внимательно за ними всеми смотреть. Вообще, поглядите, сколько на этом сборе было игроков, участвовавших в ЧМ-2018.

— Из тех, кто играл и там, и здесь, — Мариу Фернандес, Зобнин, Жирков, Кудряшов, Газинский, Кузяев, Дзюба. Плюс Семенов и Антон Миранчук, тогда находившиеся в заявке, и Смолов, не выходивший сейчас. Итого — десять человек.

— Из 23. Когда говорят, что надо менять больше, хочется спросить — что, надо вообще без тех игроков приезжать?

— Теперь мы знаем, что по центру обороны всегда есть решение — вызвать Игнашевича. Работает гарантированно.

— Игнашевич занят! Теперь, наверное, он понимает, что не так все просто. Кстати, он нас поздравляет с победами, пишет. Мы общаемся, и это радует.

— И все же, если серьезно — центр обороны можно назвать самой уязвимой позицией в сборной? И почему эта позиция в нашем футболе проседает?

— Я по-другому смотрю на вещи. Для вас она проседает, а нас — заставляет думать. Это приятно. Любые ситуации надо воспринимать как данность и находить ходы, решения. Готовить и мотивировать тех, кто у нас есть. А плакаться, что у нас чего-то нет, — не наш путь. Нам никто в подарок никого не принесет. Видите, на день рождения сейчас мне центральных защитников не подарили — только торт, футболку и фотоальбом. В Новогорске, как обычно, сделали прекрасный торт. Уже четвертый год подряд встречаю день рождения на базе сборной!

— А вы галстук ждали, Станислав Саламович?

— Нет, галстук мне подарил наш новый спонсор. А от футболистов я ждал шесть очков, они их и добыли. Это лучший подарок.

Нет у нас уязвимых позиций, а есть рабочие — и решаемые — моменты. Есть футболисты, которым надо делать правильные вещи, чтобы они в день Х выходили на максимум.

— Так было и на ЧМ-2018, когда пришлось размораживать Игнашевича, к которому добавился Кутепов — как раз футболист, который вышел на максимум в день Х. Кадровая ситуация была не лучше, чем сейчас, тем более без травмированного Джикии. Карета превратилась в тыкву, и Кутепов теперь в глухом запасе «Спартака».

— Это вопрос не к клубу, а к футболисту. Провести чемпионат мира на таком уровне, а потом выпасть из обоймы клуба и автоматом сборной — чуть-чуть больно. Мы думали, что пара Джикия — Кутепов что в «Спартаке», что в сборной — всерьез и надолго. Но видите — опять же не можем ничего планировать. Жизнь иногда распоряжается иначе. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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