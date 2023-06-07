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Габулов — о Смолове: «Я понял одно, Федя так и не сделал правильных выводов»

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Федор Смолов и Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал «СЭ» конфликт с Федором Смоловым после незабитого пенальти в ворота Хорватии (2:2, по пенальти 3:4) в послематчевой серии 11-метровых четвертьфинального матча ЧМ-2018.

— Федор Смолов говорит, что после матче с Хорватией Вы на него накричали. Это так?

— Я не сторонник того, чтобы выносить на всеобщее обозрение конкретно в прессу тех событий, которые происходят в раздевалке футбольной команды. Потому что я считаю, все, что происходит там, должно оставаться там. Это внутренняя кухня. А так я считаю, все, что происходило в раздевалке сборной на чемпионате мира, должно оставаться там. Раз Федя посчитал необходимым озвучить тот инцидент, который произошел после его незабитого пенальти в ворота Хорватии и вылета, соответственно, сборной России с чемпионата мира, скажу следующее: да, я прочитал слова Феди.

Федор Смолов после серии пенальти с&nbsp;Хорватией. Смолов о незабитом пенальти Хорватии: «Если бы была возможность перебить — никогда в жизни бы так не ударил»

Я понял одно, Федя так и не сделал правильных выводов и так и не осознал причину произошедшего с ним на чемпионате мира. Во всем интервью звучит сплошное Я. Даже на вопрос, чувствовал подвел ли он команду, Федя сказал о себе. Для него Я было больше, чем команда. Очень жаль, что Федя этого не осознал. И вообще очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом. Да, был инцидент. Была высказана мной претензия касательно этой ситуации именно через призму того, что нельзя ставить себя выше команды. Последствия бывают такими плачевными. Я пытался себя максимально сдержать, чтобы не было это резко в силу разницы в нашем возрасте. Опять же, я имел право это сделать на правах возрастных футболистов нашей сборной. И плюс ко всему, мы достаточно близко общались на протяжении всей карьеры и чемпионата мира в России, — сказал Габулов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В серии пенальти с Хорватией Смолов бил первым и не смог реализовать 11-метровый. Форвард попытался ударить паненкой, но голкипер хорватов Даниэль Субашич взял мяч.

Владимир Габулов
Федор Смолов
Футбол
Сборная России по футболу
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