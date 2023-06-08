Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:30

Калешин рассказал о системе тестирования, позволившей выявить в игроке «Балтики» будущего футболиста сборной России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Артем Макарчук
Артем Макарчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о системе тестирования выносливости нервной системы футболистов, позволившей выявить в бывшем полузащитнике «Балтики» и нынешнем хавбеке «Сочи» Артеме Макарчуке будущего игрока сборной России.

— Артем Макарчук, который у вас в «Балтике» играл, не просто в основе «Сочи», но и в сборную уже попал. Вы говорили, что по тестированию выносливости нервной системы у него был чуть ли не европейский уровень.

— Не «чуть ли», а европейский! Сопоставимый с Шевченко, Шацких и Ребровым. Мы отправляли тогда данные в Киев, и они высылали нам сравнения.

— Вы это связываете с его дальнейшим прогрессом?

— Однозначно! Изначально нужно сделать отбор. Чтобы вырастить хорошего игрока, нужно отобрать материал. Может, звучит грубо, но материал генетический. Нужны игроки, способные перерабатывать огромный объем. Тестировать можно начинать с пяти-шести лет. И этих игроков нужно правильно обучать, воспитывать. Так живет весь европейский футбол. Если подберешь хорошего игрока и у тебя есть методики для подготовки, то надо только подождать. Но это гораздо дешевле, чем покупать.

— Вы эту систему тестирования перенесли в «Акрон»?

— Нет. Ее нужно было покупать в Киеве. А сейчас это уже невозможно.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»
Сборная России по футболу
ФК Акрон
ФК Балтика
ФК Сочи
Артем Макарчук
Евгений Калешин
1
Читайте также
Назван лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги
«Швед приступит к тренировкам в июле». Как восстанавливается баскетболист
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов — о Смолове: «Я понял одно: Федя так и не сделал правильных выводов»
Новости
RSS RSS
Все новости