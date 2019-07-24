ФХР поздравила Быкова с 59-летием

ФХР поздравила бывшего главного тренера сборной России, двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Быкова​ с 59-летием, сообщает официальный сайт организации.

Быков в качестве тренера дважды привел сборную России к золоту на чемпионатах мира (2008, 2009). В КХЛ в качестве тренера завоевывал Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым" (2011) и СКА (2015).

"Сегодня празднует день рождения двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Вячеслав Быков. Наши самые искренние поздравления Вячеславу Аркадьевичу: крепкого здоровья,семейного благополучия и новых профессиональных достижений!" – написано в Twitter ФХР.