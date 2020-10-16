«Это иногда, блин, случается». Василий Березуцкий вспомнил Марибор-2009
Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий не смог объяснить причину поражения национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2010 от Словении. Россияне в статусе бронзовых призеров Евро обыграли словенцев дома (2:1), а в ответной игре в Мариборе уступили 0:1.
— Мы пропустили гол в Москве и очень сильно осложнили задачу, — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
— Но это же не повод проигрывать в Мариборе.
— Вообще не повод когда-либо проигрывать! Но это иногда, блин, случается. И ты ничего с этим сделать не можешь. Кто-то лучше, кто-то на данный момент лучше готов, кто-то больше хочет. Может, у нас мастерства меньше. Возможно все.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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