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«Это иногда, блин, случается». Василий Березуцкий вспомнил Марибор-2009

20:49
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Гус Хиддинк, Василий Березуцкий, Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Гус Хиддинк, Василий Березуцкий, Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий не смог объяснить причину поражения национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2010 от Словении. Россияне в статусе бронзовых призеров Евро обыграли словенцев дома (2:1), а в ответной игре в Мариборе уступили 0:1.

— Мы пропустили гол в Москве и очень сильно осложнили задачу, — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

— Но это же не повод проигрывать в Мариборе.

— Вообще не повод когда-либо проигрывать! Но это иногда, блин, случается. И ты ничего с этим сделать не можешь. Кто-то лучше, кто-то на данный момент лучше готов, кто-то больше хочет. Может, у нас мастерства меньше. Возможно все.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=v7k5sINgkpo

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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