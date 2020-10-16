«Это иногда, блин, случается». Василий Березуцкий вспомнил Марибор-2009

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий не смог объяснить причину поражения национальной команды в стыковых матчах ЧМ-2010 от Словении. Россияне в статусе бронзовых призеров Евро обыграли словенцев дома (2:1), а в ответной игре в Мариборе уступили 0:1.

— Мы пропустили гол в Москве и очень сильно осложнили задачу, — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

— Но это же не повод проигрывать в Мариборе.

— Вообще не повод когда-либо проигрывать! Но это иногда, блин, случается. И ты ничего с этим сделать не можешь. Кто-то лучше, кто-то на данный момент лучше готов, кто-то больше хочет. Может, у нас мастерства меньше. Возможно все.