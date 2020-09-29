Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в беседе с «СЭ» прокомментировал отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера бело-голубых, а также высказал мнение, какой специалист нужен московскому клубу.

— Конечно, все шло к отставке, — сказал Лещенко «СЭ». — Мне очень жаль. Новиков неплохой тренер, но не сложилось. Концептуально он не подошел этой команде, структурно он ничего «Динамо» не дал. Но матч с «Краснодаром» надо было дать доиграть — чтобы и игроки, и публика его проводили.

— Какой тренер нужен нынешнему «Динамо»?

— Жесткий тренер. Футболистам создан комфорт. Надо требовать от игроков исполнения тактических задач, которые перед ними ставятся. Физическая подготовка у футболистов есть, но в тактике что-то не получается. Самое главное — жесткие требования к игрокам. У них слишком комфортные условия. Многие аутсайдеры живут гораздо хуже, с меньшим удовольствием.

— Многие называют Бердыева как возможного будущего главного тренера «Динамо». Он подходит под описание жесткого тренера?

— Я знаю только одного жесткого тренера в нашем отечестве — Черчесов. Бердыев, наверное, тоже к этому относится. В «Динамо» нужна авторитарная рука. Иногда можно и прикрикнуть на игрока, а не хлопать по плечу. Футболист работает за деньги, которые должен отрабатывать, а деньги немеренные. Они не создают никакого продукта. Больше того — они не создают никакого удовольствия для зрителей, кроме расстройства. Я смотрю и у меня сердцебиение повышается.

— Когда ждать от команды хорошей игры?

— После паузы. Надо разговаривать с игроками, надо выстраивать новые схемы. Я не профессионал и не могу давать советы, но мне кажется, стоит играть схемой с двумя нападающими. Тем более, есть Грулев, Комличенко. Надо перестраивать игру в центре — футболисты не могут пройти центр поля, начинают позиционную возню, которая не приносит никаких результатов. (Константин Колмаков)