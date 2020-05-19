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Был ли кальян перед Марибором? Саенко не смог ответить

19 мая 2020, 23:10
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Одно из самых тяжелых поражений в карьерах Гуса Хиддинка (слева), Василия Березуцкого и Андрея Аршавина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Одно из самых тяжелых поражений в карьерах Гуса Хиддинка (слева), Василия Березуцкого и Андрея Аршавина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший нападающий сборной России Иван Саенко не смог ответить на вопрос, курили ли игроки кальян перед стыковым матчем ЧМ-2010 против Словении. Россияне не смогли пробиться на турнир, уступив по сумме двух игр — 2:1, 0:1. Позднее вышла скандальная передача, в которой говорилось, что перед ответной игрой в Мариборе игроки нарушали режим, в частности, курили кальян.

— Давно было, не помню уже, — со смехом сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Стоит отметить, что эти подробности Саенко и не мог вспомнить, поскольку в том составе его не было, а в сборную он на тот момент не вызывался уже больше года.

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