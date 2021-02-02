Бородюк стал автором первого хет-трика в истории сборной России

Сегодня, 2 февраля, исполнилось 27 лет первому хет-трику сборной России. Его автором стал Александр Бородюк в товарищеской игре с Мексикой.

Встреча состоялась в США в рамках подготовки команд к чемпионату мира-1994 и завершилась победой России со счетом 4:1.

Бородюк вышел на поле с капитанской повязкой и открыл счет на четвертой минуте. В конце тайма он оформил дубль, а в начале второй половины встречи установил окончательный счет. Еще один мяч у России провел Дмитрий Радченко.

Помимо Бородюка, по три мяча за сборную России забивали Владимир Бесчастных, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев, Александр Кержаков, Роман Павлюченко. Артем Дзюба дважды оформлял покер, а единственным автором пента-трика остается Олег Саленко, который забил пять голов Камеруну на ЧМ-1994 (6:1), через пять месяцев после хет-трика Бородюка.