Черчесов рассказал о посещении сборов клубов премьер-лиги

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о посещении сборов клубов российской премьер-лиги в Турции.

— Вторник получился насыщенным днем для тренерского штаба нашей сборной, — приводит сборная России слова Черчесова. — С утра я принял участие в оперативном совещании РФС под руководством президента Александра Дюкова.

Затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского «Ахмата». И успели побывать на двух контрольных матчах — сначала с участием столичного «Динамо», а затем посмотрели игру «Рубин» — «Химки». Пообщались с Андреем Талалаевым, Леонидом Слуцким, а также генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым. Радует, что основная часть кандидатов в сборную здоровы и спокойно готовятся к возобновлению сезона.