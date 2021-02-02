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Черчесов рассказал о посещении сборов клубов премьер-лиги

21:15
Станислав Черчесов. Фото сборная России
Станислав Черчесов. Фото сборная России
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о посещении сборов клубов российской премьер-лиги в Турции.

— Вторник получился насыщенным днем для тренерского штаба нашей сборной, — приводит сборная России слова Черчесова. — С утра я принял участие в оперативном совещании РФС под руководством президента Александра Дюкова.

Затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского «Ахмата». И успели побывать на двух контрольных матчах — сначала с участием столичного «Динамо», а затем посмотрели игру «Рубин» — «Химки». Пообщались с Андреем Талалаевым, Леонидом Слуцким, а также генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым. Радует, что основная часть кандидатов в сборную здоровы и спокойно готовятся к возобновлению сезона.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/531

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