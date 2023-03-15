«Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже!» Интервью Егора Титова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о матче FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1), достижениях Промеса и чемпионской гонке.

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Уралом»?

— Да я бы так не сказал. Мне кажется, в недавнем матче РПЛ (2:2) красно-белые были все-таки ближе к победе, чем вчера. Причем тогда болельщиков на трибунах было меньше, чем теперь. Парадокс, да? Радует, что зритель, когда нет ограничений, пришел на трибуны и проголосовал ногами за любимую команду. Спасибо болельщикам!

— Значит, ничья закономерна?

— В принципе, у Промеса был хороший момент в концовке, но здорово сыграл Помазун. При этом не стоит забывать и про великолепное спасение Максименко после удара Юшина. Так что в этом плане наблюдается относительный паритет. Вратари были на высоте.

— Но как быть тогда с эпизодом в первом тайме, когда игрок «Урала» в своей штрафной попал рукой в лицо Мартинсу? Это не пенальти?

— Не стал бы заострять на этом внимание. Такие эпизоды будут постоянно. Уже, честно говоря, наблюдается какой-то перебор с этими остановками, паузами. Зрители ждут, что же постановит ВАР, какое решение через несколько минут примет арбитр. Мне эти прерывания уже немного надоели. Раз Карасев решил, что ничего не было — ну что ж теперь поделать. Пусть игра продолжается. Не надо все время ждать, что кто-то поможет. Я к таким моментам отношусь спокойно. Как будет, так и будет.

— Но у вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

— Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

— Например?

— Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки. Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему.

— Что «Спартак» может занести себе в актив по игре с «Уралом»?

— Понравилось, что команда Абаскаля играет с позиции силы, гнет свою линию, давит, постоянно ищет счастья в атаке, чего я, например, не могу сказать про «Локомотив» в гостевой встрече с «Акроном». Хозяева мне показались очень интересной командой.

— Однако красно-белые в двух матчах пока не могут одолеть подопечных Виктора Гончаренко.

— И тут нужно отдать должное «Уралу». Грамотная, дисциплинированная команда. Игроки знают, что им делать на поле. Это заслуга тренерского штаба во главе с Гончаренко и Григория Викторовича (Иванова, президента «Урала». — Прим. ред.). В общем, в этой паре ничего еще не решено. Сыграть за месяц три раза с одной и той же командой очень сложно. Соперник уже к тебе привыкает, знает твои слабые и сильные стороны. Единственное — думаю, «Уралу» будет тяжело совладать с Промесом, который сейчас раззабивался.

— На счету Квинси — 102 гола, на вашем — 105. В ближайшее время он, похоже, вас обойдет.

— Да ради Бога! Пусть обгоняет. Главное, чтобы его мячи приносили «Спартаку» победы. Я только «за».

— Промес — лучший легионер в истории «Спартака»?

— Понимаете, я на него смотрю с позиции старшего товарища. По забитым голам он, конечно, явно выделяется. Больше 100 мячей — это очень серьезное достижение. Но я поиграл с разными легионерами. Это и Робсон, и Маркао, и Ковач, и Моцарт, и Йиранек. У каждого были свои сильные качества, козыри. Так что я бы не составлял здесь какой-то рейтинг. Кто выше, кто ниже. Для меня каждый иностранец — отдельная песня, отдельное воспоминание. Мне все они по-своему дороги.

— Заиграл бы Промес в «Спартаке» 90-х, который обыгрывал «Аякс», «Реал», боролся с «Интером»?

— Наверное, этот вопрос нужно прежде всего адресовать Олегу Ивановичу Романцеву. Нашел бы он Промесу место на поле? Ведь возникает вопрос: а кого бы пришлось убрать из того состава ради Квинси?

— Кого?

— Если смотреть по позиции, то, по идее, надо было бы убирать Тихонова. Так? Но я категорически против такого варианта. Думаю, многие болельщики меня поддержали бы. Ведь сколько сделал Тихонов для «Спартака»! Считаю, Братухе еще придется постараться не один год, чтобы сравняться в этом плане с Андреем. Не забывайте, что в 90-е обойма красно-белых составляла 16 человек. Мы играли, что называется, практически без замен.

Если бы обойма была больше — как сейчас — то однозначно голландец играл бы в той команде.

Квинси Промес и Илья Помазун. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вопрос про новичка «Спартака». Как вам игра Тавареша, который выдал голевой пас на Промеса? Уже поняли, что португалец — реальное усиление?

— Давайте посмотрим на него на дистанции. Я пока не могу утверждать, чем он сильнее, например, Денисова, а Дуарте — кого-то из центральных защитников. Слишком мало времени прошло. Пока идет процесс адаптации. Надеюсь, новички впишутся в состав. Радует, что в «Спартаке» есть здоровая конкуренция, тренеры могут проводить ротацию на чемпионат и Кубок. Было бы интересно посмотреть на такой «Спартак» в еврокубках.

— «Спартаку» по силам обойти «Зенит» в чемпионате? Или вопрос с золотом уже решен?

— Очный поединок с «Зенитом» состоится только в мае, когда, возможно, интрига в чемпионской гонке будет, к сожалению, убита. «Спартак» может обойти питерцев, только если те проиграют три матча. Возможно ли это?

— Ваше мнение?

— В теории все реально. Но мы же видим, что «Зенит» включается, когда это необходимо, и добивается результата, победы. Особенно у себя дома. Так что второе место «Спартака» уже станет неплохим достижением. Хотя, конечно, всегда хочется большего.