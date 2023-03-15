Браво частному «Акрону», дикий ляп «Локо», битва двух лучших тренеров сезона. Рабинер — о топ-событиях Кубка России

Обозреватель «СЭ» рецензирует вылет «Локомотива» от «Акрона» и зарубу «Урала» со «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«Акрон» играл в футбол. Надеюсь, это первый его успех из многих

За «Акроном» я стал с интересом следить с января 2020 года. Ездил тогда вместе со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» московской бизнес-школы RMA на стажировку в клубы НХЛ, НБА и МЛС в Калифорнию, куда можно было вписаться и представителям российских клубов, — и среди них оказался владелец этого на тот момент еще малоизвестного частного футбольного клуба второго дивизиона Павел Морозов. Вел он себя очень скромно, ничем не выдавая своего статуса, — напротив, был, допустим, случай, когда в аудитории мест на всех не хватало, и он спокойно оказался среди тех, кто стоял.

При этом все увиденное и услышанное записывал, считая, что это в той или иной степени пойдет на пользу его проекту. Мы с Морозовым тогда немножко поговорили — и я понял, что форсировать превращение «Акрона» в условный «Краснодар» он не планирует, хочет все сделать постепенно и основательно, но амбиции у него серьезные и тесно связанные с возрождением академии имени Коноплева, давшей нашему футболу множество талантов во главе с Аланом Дзагоевым и Романом Зобниным во времена сотрудничества с Романом Абрамовичем.

Да, собственно, один факт той поездки с RMA сказал о том, что футбол и футбольный бизнес он стремится знать не поверхностно. Это вызвало уважение и желание, чтобы все у «Акрона» получилось. И вот три года спустя у основанного лишь в 2018 году клуба из Тольятти, выступающего сейчас в Жигулевске, — первый большой успех.

Подъем шел пошагово — в том самом 2020-м, когда мы познакомились, — выход в ФНЛ, удержаться в которой в первый сезон помогло только расформирование «Тамбова» (по спортивному принципу «Акрон» вылетел); в прошлом сезоне — уже 9-е место. Честно говоря, для меня загадка, как удалось завлечь в Самарскую область, в первую лигу одного из самых перспективных тренеров страны Евгения Калешина — пусть пока тот известен в футбольных кругах скорее умением поставить игру, чем добиться итогового результата. Но он пришел — и вчера «Акрон», обыграв «Локомотив» в серии пенальти, вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Я смотрел первый тайм — и с трудом верил своим глазам. Еще никто в «Локомотиве» не знал о скандале с Дмитрием Бариновым, который не имел права играть из-за перебора карточек, то есть чистота эксперимента была соблюдена. И красно-зеленые, которые перед тем обыграли в РПЛ на выезде «Ростов» и «Ахмат» (причем последний — имея на поле на двух человек меньше), теперь по итогам 45 минут не только уступала середняку первой лиги в счете — 0:1, но и проигрывала по ударам — 5:11, по владению мячом — 45% на 55. При несопоставимости уровня игроков.

Можно, конечно, напирать на то, что Михаил Галактионов решил обойтись в Жигулевске без Артема Дзюбы и Ильи Лантратова — и от весеннего «Локо» ничего не осталось. Но дело ведь никак не меньше было в «Акроне»! При 1:0 он до перерыва был гораздо ближе ко второму голу, чем «Локомотив» — к возможности отыграться, нахально и толково разыгрывал мяч от своих ворот в короткий пас и просто лучше играл в футбол. Недаром Галактионов после матча явно будет недоволен именно первым таймом.

И вдвойне приятно оттого, что «Акрон» — частный клуб, каких в нашем футболе сейчас крайне мало. Прекрасно, что у «Краснодара» есть последователи — и не такие скандальные, как «Чайка», к которой неприятные истории липли одна за другой, а действительно нацеленные на спорт.

Скандальный ляп «Локомотива»

К перерыву уже взорвалась «бомба», запущенная журналистом «СЭ» Александром Бобровым, в первую очередь специалистом по судейству, но и по регламентам тоже. Увидев Баринова в стартовом составе «Локомотива», он сильно удивился, поскольку, по его подсчетам, тот должен был пропускать этот матч из-за дисквалификации. Лично у меня сомнений в правдивости его сведений не было, поскольку знаю Боброва десятки лет как человека очень въедливого — не сомневался, что он раз сто перепроверил все закорючки регламента нового Кубка России, прежде чем такое публиковать.

Наверное, кто-то должен был в лабиринтах этого Кубка «без пол-литра не разберешься» России заплутать. Без пол-литра не разобрался «Локомотив», чей неопытный начальник команды — бывший судья Сергей Кузнецов, на прежнем поприще быстро и не по своей воле закончивший. Второго Станислава Сухины — также бывшего, но намного более известного арбитра, работавшего начальником команды «Локомотив» в чемпионском сезоне-2017/18, — из него, видимо, не получилось.

Комментатор Георгий Черданцев в вечернем эфире озвучил неофициально полученную им информацию из «Локомотива», где своей вины отрицать не собирались и отчасти объяснили ее тем, что из РПЛ перед каждым туром приходит оповещение, кто из игроков не имеет права выходить на поле в ближайшем туре, а в проходящем по новой и сложной формуле Кубке России из РФС ничего не приходит, и в клубе вынуждены все считать сами. Тоже мне — бином Ньютона!

Дмитрий Баринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впрочем, в связи с тем, что «Акрон» выиграл естественным путем и не стал подавать протест, на который имел полное право и со стопроцентной вероятностью ему была бы засчитана техническая победа 3:0, формально Кузнецов и клуб «отскочили». Амнистируют ли в связи с этим начальника команды — узнаем в ближайшее время.

«Локомотив» играл на полную катушку до конца, Баринова не заменил, сравнял счет, едва не победил (Сергей Пиняев, замыкая прострел в пустой угол, попал в штангу), а перед серией пенальти встал в круг всей командой. Серия, которую «Локо» поначалу проигрывал, в итоге получилась затяжной и все-таки для гостей неудачной. Что видится справедливым — во-первых, «Акрон» играл очень достойно и, что важно, не собирался только отбиваться. А во-вторых, когда серьезный вроде бы клуб совершает такой вопиющий ляп, он точно не заслуживает в этом матче победы ни в каком виде — хоть фактической, хоть моральной.

Матч-воспоминание о юношеской сборной Хомухи

У игры в Жигулевске, кстати, имелся красивый сюжет. С обеих сторон встречались по два чемпиона Европы 2013 года среди юношеских сборных до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи. Вот только сравните, как сложились футбольные судьбы у нынешних акроновцев Сергея Макарова и Джамалдина Ходжаниязова — и как у их соперников, полузащитников сборной России и участников Евро-2020 Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова.

Все они были в финале юношеского Евро против Италии в стартовом составе. Интересно, кому желал успеха полузащитник «Монако» Александр Головин, также игравший тогда с первых минут? А также вратарь Антон Митрюшкин, сделавший три сейва в серии пенальти и признанный MVP турнира?

Ходжаниязов и Макаров в той серии девятилетней давности забили, причем Макаров, автор гола «Акрона» с игры «Локомотиву» — победный мяч. И вчера они в послематчевой серии не промахнулись. В то время как Баринов не имел права выходить на поле, а Жемалетдинов как раз дрогнул...

Дмитрий Хомуха (в центре) и игроки юношеской сборной Рифат Жемалетдинов, Сергей Макаров, Александр Довбня и Дмитрий Баринов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вообще, коль скоро речь зашла о той команде Хомухи, то из нее заиграли довольно многие. Один, Головин, попал в клуб топ-5 чемпионатов Европы, в швейцарском «Сьоне» поиграл начинавший в «Спартаке» Митрюшкин, который до серьезнейшей травмы дорос там даже до капитана. Трое — Головин, Баринов и Жемалетдинов — выступают в первой сборной России. Твердыми игроками премьер-лиги стали полузащитники Александр Зуев и Денис Якуба. Форвард Рамиль Шейдаев, блистая в ФНЛ и без успеха поиграв в РПЛ, уехал в Азербайджан, где забивал и в еврокубках, стал выступать за его сборную и поразил, например, ворота сборной Германии в официальном матче. Ходжаниязов после начала карьеры в «Зените» поиграл в высшем датском дивизионе за «Орхус»...

В общем, «выхлоп» от той сборной в профессиональном футболе получился весьма солидный. Особенно если сравнить с судьбами чемпионской сборной юношеского Евро 2006 года во главе с Игорем Колывановым, главной звездой (если можно так выразиться) которой стал Александр Прудников, а больше половины команды вообще не дошло до уровня профи. Такое вот соперничество сразу четырех игроков сборной-2013 на высоком кубковом уровне, как и выступление трех ее футболистов на взрослом Евро, говорит о том, что с командой Хомухи вышла противоположная история.

Равенство в Тушине

На «Открытие Банк Арене» в первом матче полуфинала Пути РПЛ «Спартак» — «Урал» получился хороший, боевой, темповой и по-спортивному жесткий матч. Мне кажется, что ближе было к победе «Спартака» в один мяч, но и «Урал» на ничью наиграл. Невероятно: 16 матчей подряд во всех турнирах у екатеринбуржцев без поражений! Не у «Зенита» или того же «Спартака» — у «Урала»!

Это был матч двух, пожалуй, лучших тренеров РПЛ сезона. Гильермо Абаскаль и Виктор Гончаренко работают очень интересно и не снижают оборотов. Каждый игрок у белорусского специалиста твердо знает свой маневр, а вся команда действует очень агрессивно и не дает оппонентам ни сантиметра пространства. Недаром автор единственного спартаковского (и своего 102-го за красно-белых) гола Квинси Промес сказал, что против «Урала» абсолютно всем очень неприятно играть.

И у Гончаренко почти всегда работают замены. Юрий Железнов, автор гола, вышел еще с двумя игроками за пару минут до гола. У «Спартака» заинтересовал невыход даже в таких обстоятельствах — при отсутствии Александра Соболева и Шамара Николсона — Кейта Бальде, а вот появление Антона Зиньковского качнуло ситуацию в пользу команды Абаскаля. Антон мне вообще в составе красно-белых больше нравится выходящим с лавки, чем в основе.

А прессинг у «Урала» какой! Денис Кулаков, который вроде бы на правом фланге своей обороны противостоял Промесу, доработал с ним же до чужой (!) штрафной и отобрал там мяч у Квинси. После чего Железнов подхватил его и с дуги (и с небольшим рикошетом от Павла Маслова) пробил в дальний угол.

Этот прессинг — фирменный знак «Урала», который он в Тушине в то же время применял моментами, рвано и умно, потому что, если прессинговать в гостях со «Спартаком» все время, во-первых, нарвешься, а во-вторых, «наешься», и потом будешь бездыханно смотреть, как тебя разрывают. Уральцев же хватило почти до конца, хотя в последней десятиминутке они уже отбивались. Тем не менее недаром голландец сказал о «неудобстве» команды Гончаренко. Да, гол он забил превосходный, но в остальном у него мало что получалось, он ошибался гораздо чаще обычного. Но даже в такие дни Квинси способен на такие голы!

Оба вратаря сделали по феноменальному сейву. Промес забил роскошный мяч с лета (где необходимо отметить и первый результативный пас Томаша Тавареша, одного из лучших на поле), а мог и два, если бы не чумовой прыжок Ильи Помазуна. Но и Александр Максименко среагировал не хуже. Весь момент с участием Квинси, Руслана Литвинова, снова Промеса и вратаря уральцев был очень эстетичный!

Ответный матч в Екатеринбурге, где будет решаться исход противостояния, получится еще круче. Жду его с нетерпением. И радуюсь тому, что Промес, хваля «Урал» за высокую организацию, говорит важную и по-футбольному правильную вещь: «Мы были недостаточно хороши, чтобы обыграть их. В следующий раз мы должны сыграть лучше!»

А ведь мог бы перевести стрелки на судей. Вообще не понимаю, как ВАР Анатолий Жабченко мог не позвать Сергея Карасева смотреть повтор эпизода с ударом Сильвие Бегича по лицу Кристофера Мартинса. Не увидеть пенальти в динамике Карасев мог, а видеоарбитр — нет. По мне, это железная «точка» — особенно если помнить, что за точно такое же нарушение на Ираклии Квеквескири Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота «Спартака» в игре с «Факелом». Подобные вещи должны трактоваться одинаково: или два пенальти, или ни одного!

Впрочем, не назначили — надо продолжать атаковать и забивать еще. На вариативности игры «Спартака» в атаке все же сказывалось отсутствие двух больших форвардов. Тем не менее он действовал с преимуществом, создавал больше моментов и имел право претендовать хотя бы на минимальную победу.

А то, что он ее не одержал, — это как раз результат той сумасшедшей уверенности, которую за время своей беспроигрышной серии набрал «Урал». Даже «не свои» матчи он сейчас способен не проигрывать. И оттого тем более интересно, что нас ждет в ответной встрече в Екатеринбурге. Правда, Гончаренко при вопросе на эту тему только плечами пожал — до того у него еще «Динамо», «Зенит»... Есть о чем позаботиться помимо кубкового турнира.

Фаворита в ответной встрече, по мне, не просматривается. С учетом спартаковских потерь и уральской уверенности, а также того, что команда Гончаренко будет играть дома, силы кажутся абсолютно равными. И не забудем, что у проигравшего, как и неудачника начинающей сегодня пары ЦСКА — «Крылья Советов», еще останется второй шанс в Пути регионов. А вот из пары «Зенит» — «Динамо» проигравший вылетает, как это случилось с «Локомотивом». Ясно, однако, что главной ошибки, совершенной вчера железнодорожниками, никто не повторит. Теперь за всем этим будет глаз да глаз.