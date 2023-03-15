Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:30

Браво частному «Акрону», дикий ляп «Локо», битва двух лучших тренеров сезона. Рабинер — о топ-событиях Кубка России

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Радость игроков «Акрона» после победы над «Локомотивом» в Кубке России.
Фото ФК «Акрон»
Дмитрий Хомуха (в центре) и игроки юношеской сборной Рифат Жемалетдинов, Сергей Макаров, Александр Довбня и Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/3
Обозреватель «СЭ» рецензирует вылет «Локомотива» от «Акрона» и зарубу «Урала» со «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«Акрон» играл в футбол. Надеюсь, это первый его успех из многих

За «Акроном» я стал с интересом следить с января 2020 года. Ездил тогда вместе со студентами факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» московской бизнес-школы RMA на стажировку в клубы НХЛ, НБА и МЛС в Калифорнию, куда можно было вписаться и представителям российских клубов, — и среди них оказался владелец этого на тот момент еще малоизвестного частного футбольного клуба второго дивизиона Павел Морозов. Вел он себя очень скромно, ничем не выдавая своего статуса, — напротив, был, допустим, случай, когда в аудитории мест на всех не хватало, и он спокойно оказался среди тех, кто стоял.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
14 мар, 17:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
Локомотив

При этом все увиденное и услышанное записывал, считая, что это в той или иной степени пойдет на пользу его проекту. Мы с Морозовым тогда немножко поговорили — и я понял, что форсировать превращение «Акрона» в условный «Краснодар» он не планирует, хочет все сделать постепенно и основательно, но амбиции у него серьезные и тесно связанные с возрождением академии имени Коноплева, давшей нашему футболу множество талантов во главе с Аланом Дзагоевым и Романом Зобниным во времена сотрудничества с Романом Абрамовичем.

Да, собственно, один факт той поездки с RMA сказал о том, что футбол и футбольный бизнес он стремится знать не поверхностно. Это вызвало уважение и желание, чтобы все у «Акрона» получилось. И вот три года спустя у основанного лишь в 2018 году клуба из Тольятти, выступающего сейчас в Жигулевске, — первый большой успех.

Подъем шел пошагово — в том самом 2020-м, когда мы познакомились, — выход в ФНЛ, удержаться в которой в первый сезон помогло только расформирование «Тамбова» (по спортивному принципу «Акрон» вылетел); в прошлом сезоне — уже 9-е место. Честно говоря, для меня загадка, как удалось завлечь в Самарскую область, в первую лигу одного из самых перспективных тренеров страны Евгения Калешина — пусть пока тот известен в футбольных кругах скорее умением поставить игру, чем добиться итогового результата. Но он пришел — и вчера «Акрон», обыграв «Локомотив» в серии пенальти, вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Я смотрел первый тайм — и с трудом верил своим глазам. Еще никто в «Локомотиве» не знал о скандале с Дмитрием Бариновым, который не имел права играть из-за перебора карточек, то есть чистота эксперимента была соблюдена. И красно-зеленые, которые перед тем обыграли в РПЛ на выезде «Ростов» и «Ахмат» (причем последний — имея на поле на двух человек меньше), теперь по итогам 45 минут не только уступала середняку первой лиги в счете — 0:1, но и проигрывала по ударам — 5:11, по владению мячом — 45% на 55. При несопоставимости уровня игроков.

Можно, конечно, напирать на то, что Михаил Галактионов решил обойтись в Жигулевске без Артема Дзюбы и Ильи Лантратова — и от весеннего «Локо» ничего не осталось. Но дело ведь никак не меньше было в «Акроне»! При 1:0 он до перерыва был гораздо ближе ко второму голу, чем «Локомотив» — к возможности отыграться, нахально и толково разыгрывал мяч от своих ворот в короткий пас и просто лучше играл в футбол. Недаром Галактионов после матча явно будет недоволен именно первым таймом.

И вдвойне приятно оттого, что «Акрон» — частный клуб, каких в нашем футболе сейчас крайне мало. Прекрасно, что у «Краснодара» есть последователи — и не такие скандальные, как «Чайка», к которой неприятные истории липли одна за другой, а действительно нацеленные на спорт.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дмитрий Баринов (справа). «Локо» второй год подряд нарушает регламент. На этот раз забыли о дисквалификации Баринова — он не мог играть с «Акроном»

Скандальный ляп «Локомотива»

К перерыву уже взорвалась «бомба», запущенная журналистом «СЭ» Александром Бобровым, в первую очередь специалистом по судейству, но и по регламентам тоже. Увидев Баринова в стартовом составе «Локомотива», он сильно удивился, поскольку, по его подсчетам, тот должен был пропускать этот матч из-за дисквалификации. Лично у меня сомнений в правдивости его сведений не было, поскольку знаю Боброва десятки лет как человека очень въедливого — не сомневался, что он раз сто перепроверил все закорючки регламента нового Кубка России, прежде чем такое публиковать.

Наверное, кто-то должен был в лабиринтах этого Кубка «без пол-литра не разберешься» России заплутать. Без пол-литра не разобрался «Локомотив», чей неопытный начальник команды — бывший судья Сергей Кузнецов, на прежнем поприще быстро и не по своей воле закончивший. Второго Станислава Сухины — также бывшего, но намного более известного арбитра, работавшего начальником команды «Локомотив» в чемпионском сезоне-2017/18, — из него, видимо, не получилось.

Комментатор Георгий Черданцев в вечернем эфире озвучил неофициально полученную им информацию из «Локомотива», где своей вины отрицать не собирались и отчасти объяснили ее тем, что из РПЛ перед каждым туром приходит оповещение, кто из игроков не имеет права выходить на поле в ближайшем туре, а в проходящем по новой и сложной формуле Кубке России из РФС ничего не приходит, и в клубе вынуждены все считать сами. Тоже мне — бином Ньютона!

Дмитрий Баринов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Впрочем, в связи с тем, что «Акрон» выиграл естественным путем и не стал подавать протест, на который имел полное право и со стопроцентной вероятностью ему была бы засчитана техническая победа 3:0, формально Кузнецов и клуб «отскочили». Амнистируют ли в связи с этим начальника команды — узнаем в ближайшее время.

«Локомотив» играл на полную катушку до конца, Баринова не заменил, сравнял счет, едва не победил (Сергей Пиняев, замыкая прострел в пустой угол, попал в штангу), а перед серией пенальти встал в круг всей командой. Серия, которую «Локо» поначалу проигрывал, в итоге получилась затяжной и все-таки для гостей неудачной. Что видится справедливым — во-первых, «Акрон» играл очень достойно и, что важно, не собирался только отбиваться. А во-вторых, когда серьезный вроде бы клуб совершает такой вопиющий ляп, он точно не заслуживает в этом матче победы ни в каком виде — хоть фактической, хоть моральной.

Антон Митрюшкин, Александр Головин, Дмитрий Баринов. 7 лет последнему футбольному золоту России. Что стало с юношеской сборной Хомухи?

Матч-воспоминание о юношеской сборной Хомухи

У игры в Жигулевске, кстати, имелся красивый сюжет. С обеих сторон встречались по два чемпиона Европы 2013 года среди юношеских сборных до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи. Вот только сравните, как сложились футбольные судьбы у нынешних акроновцев Сергея Макарова и Джамалдина Ходжаниязова — и как у их соперников, полузащитников сборной России и участников Евро-2020 Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова.

Все они были в финале юношеского Евро против Италии в стартовом составе. Интересно, кому желал успеха полузащитник «Монако» Александр Головин, также игравший тогда с первых минут? А также вратарь Антон Митрюшкин, сделавший три сейва в серии пенальти и признанный MVP турнира?

Ходжаниязов и Макаров в той серии девятилетней давности забили, причем Макаров, автор гола «Акрона» с игры «Локомотиву» — победный мяч. И вчера они в послематчевой серии не промахнулись. В то время как Баринов не имел права выходить на поле, а Жемалетдинов как раз дрогнул...

Дмитрий Хомуха (в центре) и игроки юношеской сборной Рифат Жемалетдинов, Сергей Макаров, Александр Довбня и Дмитрий Баринов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вообще, коль скоро речь зашла о той команде Хомухи, то из нее заиграли довольно многие. Один, Головин, попал в клуб топ-5 чемпионатов Европы, в швейцарском «Сьоне» поиграл начинавший в «Спартаке» Митрюшкин, который до серьезнейшей травмы дорос там даже до капитана. Трое — Головин, Баринов и Жемалетдинов — выступают в первой сборной России. Твердыми игроками премьер-лиги стали полузащитники Александр Зуев и Денис Якуба. Форвард Рамиль Шейдаев, блистая в ФНЛ и без успеха поиграв в РПЛ, уехал в Азербайджан, где забивал и в еврокубках, стал выступать за его сборную и поразил, например, ворота сборной Германии в официальном матче. Ходжаниязов после начала карьеры в «Зените» поиграл в высшем датском дивизионе за «Орхус»...

В общем, «выхлоп» от той сборной в профессиональном футболе получился весьма солидный. Особенно если сравнить с судьбами чемпионской сборной юношеского Евро 2006 года во главе с Игорем Колывановым, главной звездой (если можно так выразиться) которой стал Александр Прудников, а больше половины команды вообще не дошло до уровня профи. Такое вот соперничество сразу четырех игроков сборной-2013 на высоком кубковом уровне, как и выступление трех ее футболистов на взрослом Евро, говорит о том, что с командой Хомухи вышла противоположная история.

14&nbsp;марта. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Спартак» и «Урал»: снова ничья, снова скандал из-за решения судьи

Равенство в Тушине

На «Открытие Банк Арене» в первом матче полуфинала Пути РПЛ «Спартак» — «Урал» получился хороший, боевой, темповой и по-спортивному жесткий матч. Мне кажется, что ближе было к победе «Спартака» в один мяч, но и «Урал» на ничью наиграл. Невероятно: 16 матчей подряд во всех турнирах у екатеринбуржцев без поражений! Не у «Зенита» или того же «Спартака» — у «Урала»!

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Урал

Это был матч двух, пожалуй, лучших тренеров РПЛ сезона. Гильермо Абаскаль и Виктор Гончаренко работают очень интересно и не снижают оборотов. Каждый игрок у белорусского специалиста твердо знает свой маневр, а вся команда действует очень агрессивно и не дает оппонентам ни сантиметра пространства. Недаром автор единственного спартаковского (и своего 102-го за красно-белых) гола Квинси Промес сказал, что против «Урала» абсолютно всем очень неприятно играть.

И у Гончаренко почти всегда работают замены. Юрий Железнов, автор гола, вышел еще с двумя игроками за пару минут до гола. У «Спартака» заинтересовал невыход даже в таких обстоятельствах — при отсутствии Александра Соболева и Шамара Николсона — Кейта Бальде, а вот появление Антона Зиньковского качнуло ситуацию в пользу команды Абаскаля. Антон мне вообще в составе красно-белых больше нравится выходящим с лавки, чем в основе.
А прессинг у «Урала» какой! Денис Кулаков, который вроде бы на правом фланге своей обороны противостоял Промесу, доработал с ним же до чужой (!) штрафной и отобрал там мяч у Квинси. После чего Железнов подхватил его и с дуги (и с небольшим рикошетом от Павла Маслова) пробил в дальний угол.

Этот прессинг — фирменный знак «Урала», который он в Тушине в то же время применял моментами, рвано и умно, потому что, если прессинговать в гостях со «Спартаком» все время, во-первых, нарвешься, а во-вторых, «наешься», и потом будешь бездыханно смотреть, как тебя разрывают. Уральцев же хватило почти до конца, хотя в последней десятиминутке они уже отбивались. Тем не менее недаром голландец сказал о «неудобстве» команды Гончаренко. Да, гол он забил превосходный, но в остальном у него мало что получалось, он ошибался гораздо чаще обычного. Но даже в такие дни Квинси способен на такие голы!
Оба вратаря сделали по феноменальному сейву. Промес забил роскошный мяч с лета (где необходимо отметить и первый результативный пас Томаша Тавареша, одного из лучших на поле), а мог и два, если бы не чумовой прыжок Ильи Помазуна. Но и Александр Максименко среагировал не хуже. Весь момент с участием Квинси, Руслана Литвинова, снова Промеса и вратаря уральцев был очень эстетичный!

Квинси Промес.

Ответный матч в Екатеринбурге, где будет решаться исход противостояния, получится еще круче. Жду его с нетерпением. И радуюсь тому, что Промес, хваля «Урал» за высокую организацию, говорит важную и по-футбольному правильную вещь: «Мы были недостаточно хороши, чтобы обыграть их. В следующий раз мы должны сыграть лучше!»

А ведь мог бы перевести стрелки на судей. Вообще не понимаю, как ВАР Анатолий Жабченко мог не позвать Сергея Карасева смотреть повтор эпизода с ударом Сильвие Бегича по лицу Кристофера Мартинса. Не увидеть пенальти в динамике Карасев мог, а видеоарбитр — нет. По мне, это железная «точка» — особенно если помнить, что за точно такое же нарушение на Ираклии Квеквескири Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота «Спартака» в игре с «Факелом». Подобные вещи должны трактоваться одинаково: или два пенальти, или ни одного!

Впрочем, не назначили — надо продолжать атаковать и забивать еще. На вариативности игры «Спартака» в атаке все же сказывалось отсутствие двух больших форвардов. Тем не менее он действовал с преимуществом, создавал больше моментов и имел право претендовать хотя бы на минимальную победу.

А то, что он ее не одержал, — это как раз результат той сумасшедшей уверенности, которую за время своей беспроигрышной серии набрал «Урал». Даже «не свои» матчи он сейчас способен не проигрывать. И оттого тем более интересно, что нас ждет в ответной встрече в Екатеринбурге. Правда, Гончаренко при вопросе на эту тему только плечами пожал — до того у него еще «Динамо», «Зенит»... Есть о чем позаботиться помимо кубкового турнира.

Фаворита в ответной встрече, по мне, не просматривается. С учетом спартаковских потерь и уральской уверенности, а также того, что команда Гончаренко будет играть дома, силы кажутся абсолютно равными. И не забудем, что у проигравшего, как и неудачника начинающей сегодня пары ЦСКА — «Крылья Советов», еще останется второй шанс в Пути регионов. А вот из пары «Зенит» — «Динамо» проигравший вылетает, как это случилось с «Локомотивом». Ясно, однако, что главной ошибки, совершенной вчера железнодорожниками, никто не повторит. Теперь за всем этим будет глаз да глаз.

Дмитрий Баринов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
8
15
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Нигматуллин усомнился в квалификации людей, допустивших Баринова до матча «Локомотива» с «Акроном»
Нигматулин с сарказмом высказался о Кубке России: «Может, «Локомотив» пойдет в турнир для проигравших?»
Зазулин: «Зенит» уже «накосячил» в этом розыгрыше FONBET Кубка России»
Стрепетов: «Динамо» может «выстрелить» в матче FONBET Кубка России против «Зенита»
Сунгатулин: «Нравится новый формат Кубка России, в этом сезоне мы играем больше матчей»
Кечинов надеется, что «Спартак» пройдет «Урал» в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Переписывались с Безбородовым до двух ночи...» Босс арбитров Каманцев — о скандале в матче «Акрон» — «Локо» и судействе в РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости