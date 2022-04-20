Ваноли снова заменил Бакаева, несмотря на гол и топ-игру. При Паоло он не провел ни одного полного матча

А летом может стать свободным агентом.

Зелимхана Бакаева многие называют самым ярким и полезным игроком «Спартака» этой весной. Хавбек действительно проводит матчи активно и выделяется, а сегодня забил важный победный гол — реализовал пенальти в ворота Игоря Акинфеева в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА и вывел «Спартак» в следующую стадию.

Это первый гол Бакаева в году, но помимо него Зелимхан отметился несколькими острыми передачами на партнеров в штрафную. Например, шанс забить после точного прострела Бакаева в район вратарской упустил защитник Максимилиано Кофрие.

Несмотря на активность и полезные действия, тренер «Спартака» Паоло Ваноли снова снял Бакаева с игры после часа: на 64-й минуте вместо него вышел Пруцев.

Замена Зелимхана Бакаева на Данила Пруцева в матче.

Удивительно, но при Ваноли Бакаев не провел ни одной полной игры — итальянец регулярно меняет его на отрезке 60-70-й минуты. А матч с «Рубином» в прошлом туре РПЛ Зелимхан вовсе начал на скамейке.

Во время дерби, увидев на электронном табло рефери свой номер, Зелимхан развел руками: игрок был явно не согласен с заменой и эмоционально что-то говорил, уходя с поля.

Замена Зелимхана Бакаева на Данила Пруцева в матче Кубка России против ЦСКА.

На фоне непонятного статуса Бакаева, которого меняют в каждом матче, разворачивается история с его истекающим контрактом. Летом Зелимхан может уйти из «Спартака» свободным агентом, если не договорится с красно-белыми.

Судя по высказываниям спортивного директора клуба Луки Каттани, шансов сохранить Бакаева у «Спартака» мало.

«Начинать переговоры о продлении контракта сейчас вряд ли стоит. Обычно это не приводит к успеху. Это не только моя точка зрения. Это общая практика в футболе. Весной стараются не начинать переговоры о продлении контракта. По поводу Бакаева я всегда говорил открыто и никогда не менял свою позицию. Я никогда не говорил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Бакаевым. Это особая ситуация, но нужно еще подождать», — сказал итальянец в интервью «Коммент.Шоу».

Сам Бакаев о своем будущем и намерениях пока не высказывался. В СМИ сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита», «Краснодара» и «Динамо».

С учетом новых реалий и обстоятельств уход Бакаева точно станет потерей для «Спартака». И практика с постоянными заменами и негодованием игрока явно не способствует тому, что клуб сможет договориться о продлении одного из лидеров команды.