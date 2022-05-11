Джикия: «За каждый трофей хочется бороться. В своей карьере мне не хватает кубка»

Защитник «Спартака» Джикия заявил, что ему хочется бороться за каждый трофей

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России заявил, что ему хочется бороться за каждый трофей.

«За каждый трофей хочется бороться. В своей карьере мне не хватает кубка. Для меня значимость турниров не упала. Все равно хочется, чтобы все изменилось, что со следующего года вернулись бы в Европу. Хотелось бы, чтобы новом сезоне разыгрывались места за выход в еврокубки. Надеюсь на улучшение всей ситуации», — сказал Джикия.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Игра состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве.