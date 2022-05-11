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Сегодня, 23:08

Каттани рассказал, кем гордится в составе «Спартака»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о том, кем доволен в составе красно-белых.

— Удовлетворены ли вы новичками, которые пришли в зимнее трансферное окно? Есть ли игрок, которым вы больше всего гордитесь?

— Знаете, кем я горжусь, но кого я не покупал? Это Литвинов. Я сейчас объясню, почему. Потому что, когда Литвинов приезжает на тренировку и надевает спартаковскую форму, он самый счастливый человек на земле. У меня много ребят таких же, как и он. Я очень счастлив. Я счастлив, что молодой парень из Спартака играет такую важную роль сейчас и так себя проявляет. Я рад, что такие молодые ребята, как Руслан, Миша Игнатов, которые выросли в Спартаке привели команду в финал Кубка России. Я удовлетворен всеми ребятами, несмотря на ту критику, которая обрушилась после первой зимней игры. Я думаю, ребята хорошо играют, хотя вы можете быть не согласны.

Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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