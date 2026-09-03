Черчесов о матче «Ахмата» с «Динамо» в Кубке: «Надо выйти на поле и победить сегодня»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

Встреча пройдет 3 сентября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени. Ранее стали известны составы команд на кубковый матч.

«Я не люблю слово «ротация». Это никакая не ротация, а влияние состояния игроков. У кого-то повреждение колена, у кого-то — спины. Я сам не любитель больших перемен в составе.

Соперник вне зависимости от того, в каком состоянии, практически играет на одном уровне. Во всех играх у нас тоже были изменения в составе и все равно создавали моменты, забивали. У нас на сегодня такой вариант стартового состава — решим дальше ситуативно, как будем менять систему игры. Надо выйти на поле и победить сегодня», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».