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Динамо — Ахмат: слова Станислава Черчесова перед матчем FONBET Кубка России 3 сентября 2026 года

Черчесов о матче «Ахмата» с «Динамо» в Кубке: «Надо выйти на поле и победить сегодня»

Сергей Филин

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

Встреча пройдет 3 сентября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени. Ранее стали известны составы команд на кубковый матч.

«Я не люблю слово «ротация». Это никакая не ротация, а влияние состояния игроков. У кого-то повреждение колена, у кого-то — спины. Я сам не любитель больших перемен в составе.

Соперник вне зависимости от того, в каком состоянии, практически играет на одном уровне. Во всех играх у нас тоже были изменения в составе и все равно создавали моменты, забивали. У нас на сегодня такой вариант стартового состава — решим дальше ситуативно, как будем менять систему игры. Надо выйти на поле и победить сегодня», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат
Источник: ФК «Ахмат»
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Станислав Черчесов
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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