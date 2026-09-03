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Динамо — Ахмат, 3 сентября 2026: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России — видео онлайн

«Динамо» — «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 3 сентября. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за результатом и ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Ахмат» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matcvhtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Динамо» после двух туров имеет 3 очка: москвичи победили «Факел» (1:0) и проиграли «Краснодару» (0:1). «Ахмат» набрал 4 очка — уступил «Краснодару» в серии пенальти после ничьей (1:1) и победил «Факел» (2:1).

Кубок России: календарь матчей, результаты, турнирные таблицы групп, статистика команд и последние новости

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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