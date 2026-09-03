«Динамо» и «Ахмат» объявили составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет 3 сентября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Чавес, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

Запасные: Расулов, Джиоев, Касерес, Бителло, Артур, Глебов, Осипенко, Дэвид, Тюкавин, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Ибишев, Цаке, Богославац, Сидоров, Сидибе, Касинтура, Ромао, Самородов, Кенжебек, Максути.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Кистенев, Адамов, Садулаев, Щетинин, Исмаэл, Пряхин, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Касаджиков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».