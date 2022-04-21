Бийол был уверен, что пенальти в ворота ЦСКА не назначат

Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Тяжело на душе после вчерашней игры, — приводит слова Бийола Bobsoccer.ru. — Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Хотели успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось».

Также защитник прокомментировал эпизод с назначение пенальти в ворота армейцев.

« Был уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Судьи нам объясняли, что такая ситуация — это не фол. Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали пенальти. Понять, почему арбитры принимают те или иные решения, порой невозможно», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.