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Бийол о пенальти в матче ЦСКА — «Спартак»: «Мяч попал мне в тело, и только после в руку. Судьи нам объясняли, что это не фол»

Бийол был уверен, что пенальти в ворота ЦСКА не назначат
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Тяжело на душе после вчерашней игры, — приводит слова Бийола Bobsoccer.ru. — Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Хотели успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось».

Также защитник прокомментировал эпизод с назначение пенальти в ворота армейцев.

«Был уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Судьи нам объясняли, что такая ситуация — это не фол. Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали пенальти. Понять, почему арбитры принимают те или иные решения, порой невозможно», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/jaka-bijol-byl-uveren-chto-penalti-ne-naznachat-sudi-nam-objasnjali-chto-takaja-situacija--ehto-ne-fol.html
Яка Бийол
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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