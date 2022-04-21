БЕТСИТИ Кубок России: прямая трансляция жеребьевки полуфиналов
Прямая трансляция жеребьевки стадии полуфинала БЕТСИТИ Кубка России начнется в 20.55 мск
В четверг, 21 апреля, в Москве пройдет жеребьевка полуфинальной стадии БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
В 1/2 финала сыграют московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».
Видеотрансляция жеребьевки будет доступна по этой ссылке. Начало — в 20.55 по московскому времени.
Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.
Новости