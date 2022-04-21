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Сегодня, 19:50

БЕТСИТИ Кубок России: прямая трансляция жеребьевки полуфиналов

Прямая трансляция жеребьевки стадии полуфинала БЕТСИТИ Кубка России начнется в 20.55 мск
Читать «СЭ» в
«Спартак» Паоло Ваноли узнает соперника по полуфиналу БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 21 апреля, в Москве пройдет жеребьевка полуфинальной стадии БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

В 1/2 финала сыграют московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

Видеотрансляция жеребьевки будет доступна по этой ссылке. Начало — в 20.55 по московскому времени.

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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