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Суд арестовал третьего виновника возгорания баннера на футбольном матче в Калининграде

Иван Шитик
Корреспондент
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Московский районный суд Калининграда в четверг арестовал третьего футбольного болельщика, причастного к возгоранию баннера на стадионе «Калининград» во время матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России между московским «Динамо» и местной «Балтикой», сообщает ТАСС.

Суд квалифицировал действия болельщика как грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, с запретом посещения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок один год.

Возгорание баннера произошло во втором тайме футбольного матча, огонь был быстро потушен, никто не пострадал. Калининградская полиция тогда оперативно установила и задержала двух местных жителей — виновников возгорания баннера, по решению суда их отправили под арест по административной статье на пять и семь суток, также вынесли запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на один год.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14441381
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