Зарема — о «Спартаке»: «Абаскаль становился единственным козлом отпущения»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о положении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в клубе.

«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента», — сказала Зарема «СЭ».

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.