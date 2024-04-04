«Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

Монолог Заремы о текущей ситуации в «Спартаке».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» высказалась о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале и руководстве клуба.

— Нынешняя ситуация — это коллективный провал, — начала Салихова. — Когда Лука Каттани представил кандидатуру Абаскаля , это был молодой , заряженный , готовый со всеми взаимодействовать специалист . Его работоспособность , отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Доменико Тедеско . Он моментально влился в коллектив и стал вожаком . Команда приняла тренера, мы со спокойной душой тепло попрощались накануне того самого матча в Санкт-Петербурге, когда команда, как дворовая банда, с криками «наших бьют» отомстила обидчикам Квинси Промеса.

За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям , но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех. Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса, и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде в Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается. После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе и с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева.

Метаморфозы произошли на первых же зимних сборах. Поведение нового менеджмента, их ходы по выстраиванию отношений внутри коллектива, немой Эш (нынешний технический директор Пол Эшуорт. — Прим. «СЭ»), которые цинично косячат, но не мараются сами, а делают тренера главной головной болью для клуба, игроков и самих себя. Сначала полностью отождествили тренера со «Спартаком», поставив знак равно между Абаскалем и клубом, а теперь не знают, как вывести рыжую бестию за скобки.

В тот сезон-2022/23 команда была на пике формы и своего цикла, все игроки в расцвете, воодушевленные победой в Кубке и с запалом отыграть предстоящий сезон на максимуме.

Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое , как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Гильермо Абаскаль в матче «Спартак» — «Зенит» (1:2). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях... Избалованный тренер поплыл, стал невыносим, это видели все, кроме менеджмента.

Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь.

В хромую утку превратился сам клуб: дело Промеса, поле, бардак в академии, выводящий на поле ребенок в форме «Спартака», который кричит, что «Зенит» победит, — просто вишенка на торте.

Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна. Затягивание процессов принятия решений будет провоцировать новые и новые кризисы. Вопрос лишь в том, не слетит ли с катушек следующий тренер, если к нему будут так же применены те же управленческие подходы.