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БЕТСИТИ Кубок России

20 апреля, 23:42

«Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва — красно-белая!» Зарема — о выходе «Спартака» в полуфинал Кубка

Зарема Салихова эмоционально оценила победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями после победы над ЦСКА (1:0) и выхода в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана — сегодня день «Спартака»! Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва — красно-белая! Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых», — сказала Салихова Sport24.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 21 апреля. Финал Кубка России состоится 29 мая, место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-20-vozmite-yershiki-vmesto-mikrofonov-moskva-krasno-belaya-salikhova-o-pobede-spartaka-nad-tsska
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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