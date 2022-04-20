Зарема Салихова эмоционально оценила победу «Спартака» над ЦСКА в Кубке

Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями после победы над ЦСКА (1:0) и выхода в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана — сегодня день «Спартака»! Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва — красно-белая! Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых», — сказала Салихова Sport24.

Жеребьевка следующей стадии турнира пройдет 21 апреля. Финал Кубка России состоится 29 мая, место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.