Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Спартак» сегодня преподнес подарок всем своим болельщикам ко дню рождения. Не знаю к столетию или нет, но «Спартак» преподнес подарок к юбилейной дате, которую мы отмечаем сегодня. Игра доставила удовольствие тем, что была достаточно интересной со стороны обеих команд. Красно-белые немного доминировал в этом матче, игра была равная, но сегодня «Спартак» сделал то, что от него всегда ждут и ждали. Мы надеемся, что ребята подарят нам Кубок России», — сказал Мирзоян корреспонденту «СЭ» Сардаряну Алексею.

«Спартак» стал четвертым полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до него в эту стадию вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

За два тайма четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» арбитр Владимир Москалев показал 14 желтых карточек — по 7 каждой команде.