Гладилин назвал заслуженной победу «Спартака» над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу команды над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

«Перед игрой у команд были равные шансы. Мотивация у «Спартака» и ЦСКА была на высочайшем уровне, но удача больше улыбнулась спартаковцам. Удаление стало большим плюсом для «Спартака». Армейцы сами виноваты. Удаление и пенальти были чистыми.

ЦСКА провел второй тайм сильней, чем первый, несмотря на то, что играл в меньшинстве. Соперники равные по силам, но преимущество в одного игрока сказалось в конце. Счет матча мог быть другим. «Спартак» мог пару мячей пропустить, но это можно сказать и про ЦСКА. Моментов было много. Реализация страдала. Мы увидели настоящую кубковую игру. Красно-белые победили заслуженно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.