26 ноября 2025, 23:38

Заболотный — о Романове: «Отличный человек и хороший тренер»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— К концу года мы хотим заработать как можно больше очков и закончить осеннюю часть в хорошем настроении. Романов? Он на протяжении осенней части с нами. Отличный человек и хороший тренер — сказал Заболотный.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).

Антон Заболотный
Вадим Романов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
В ФК ЦСКА прокомментировали обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»
Агкацев творил невозможное, но армейцы выдали суперфутбол. А потом снова все испортил судья! Что произошло в матче ЦСКА – "Краснодар" 
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России
Гусев рассказал, кто подобрал ему образ на кубковый матч «Динамо» — «Спартак»
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Не ищем оправданий, но верим, что пройдем «Динамо». Карседо и Гусев — после разгрома «Спартака»
Зобнин: «Когда побеждаем, говорят, что мы топ, а когда проигрываем, что мы говно»
Гусев: «К Нгамале нужен индивидуальный подход. С ним нельзя играть в молчанку»
    • Галактионов — о поражении «Локомотива»: «Спартак» объективно был сильнее во втором тайме»

    Угальде — о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Наслаждались временем на поле»

