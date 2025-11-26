Заболотный — о Романове: «Отличный человек и хороший тренер»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2) в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— К концу года мы хотим заработать как можно больше очков и закончить осеннюю часть в хорошем настроении. Романов? Он на протяжении осенней части с нами. Отличный человек и хороший тренер — сказал Заболотный.

«Спартак» одержал победу по сумме матчей (первая игра — 3:1) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. В следующей стадии красно-белые сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Зенит» (первый матч — 3:1).