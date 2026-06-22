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Кубок России сезона 2026/2027: состав групп Пути РПЛ, жеребьевка группового этапа

Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

FONBET Кубок России по футболу сезона-2026/2027 пройдет с 29 июля по 6 июня. 19 июня состоялась жеребьевка турнира. «СЭ» публикует группы Пути РПЛ.

Состав групп пути РПЛ

  • Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

  • Группа B: «Краснодар», «Динамо», «Ахмат», «Факел».

  • Группа C: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала).

  • Группа D: «Локомотив», ЦСКА, «Ростов», «Акрон».

Матчи группового этапа Пути РПЛ пройдут с 5 по 25 ноября. Плей-офф состоится с 3 марта по 19 мая. Первые матчи 1/8 финала — 3 марта, ответные встречи — 17 марта. Первые матчи четвертьфинала — 7 апреля, ответные встречи — 21 апреля. Первые матчи полуфинала 5 мая, ответные встречи — 19 мая.

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